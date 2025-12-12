Programación en las tres bibliotecas municipales
Mérida abre sus ludotecas de invierno: diversión y aprendizaje gratis estas Navidades
Se llevarán a cabo actividades para niños de 4 a 12 años y no se requiere inscripción previa
Las tres bibliotecas municipales de Mérida inauguran este sábado, 13 de diciembre, sus ludotecas de invierno, una propuesta destinada a niños de 4 a 12 años que busca "fomentar la creatividad, la lectura y el juego en un entorno educativo y seguro". Según ha informado el ayuntamiento, la asistencia será gratuita y no es necesario una inscripción previa, al tiempo que se crearán grupos de 15 menores hasta completar aforo.
En concreto, esta programación de ocio para el público infantil se desarrollarán los sábados 13, 20 y 27 de diciembre, así como los días 3 y 10 de enero, en horario de 11 a 14 horas, en las bibliotecas de Juan Pablo Forner, Zona Sur y La Antigua, cada una de ellas atendida por dos monitores especializados.
Las actividades
En estas se ofrecerán actividades diseñadas para "estimular el aprendizaje, la imaginación y el trabajo en equipo", como lecturas en voz alta con juegos de comprensión y creación de cuentos colaborativos, talleres de manualidades, juegos cooperativos y motrices, dinámicas de grupo, talleres basados en cuentos infantiles, o talleres tlleres de ciencia y descubrimiento, entre otras.
En esta línea, cabe indicar que también se llevarán a cabo talleres con temáticas especiales, como de confección de disfraces, habrá una feria de juegos con premios y se celebrará el 'día del talento'. Con esta iniciativa, las bibliotecas municipales "refuerzan su compromiso con el ocio educativo y la promoción de la lectura", además de que se ofrece a las familias una alternativa lúdica y formativa durante las vacaciones navideñas.
- Colapso en Sagrajas (Badajoz) por la Navidad: retenciones de 4 kilómetros y accesos cortados ante la avalancha de visitantes
- Pepe Jerez, 10 años con mando en plaza
- Ya hay sentencia por el asesinato de Belén Cortés en Badajoz: condenados los dos menores a 6 años de internamiento y a 5 la adolescente como cómplice
- La magia navideña de Óbidos dispara la demanda entre las familias de Badajoz
- Alfonso IX vuelve a Badajoz ocho siglos después con un monumento en su honor
- Un coche invade la acera y se empotra contra un árbol frente a la rotonda de los Corazones de Badajoz
- El juicio contra diez okupas del viejo estadio José Pache de Badajoz se celebra este miércoles
- Detenido un 'timador de los pisos de alquiler' de Badajoz