Galardones
El Stone&Music Festival de Mérida opta a siete premios del Iberian Festival Awards 2025
El público aún puede votar en cuatro categorías: Mejor festival de tamaño medio, Mejor concierto (Raphael), Mejor fotografía (Jorge Armestar) y Mejor cobertura de vídeo (Antonio Hidalgo)
El Stone&Music Festival de Mérida está nominado en siete categorías de los prestigiosos premios Iberian Festival Awards 2025. Hasta el 15 de enero, el público aún puede votar, vía online, en cuatro de ellas: Mejor festival de tamaño medio, Mejor concierto (la vuelta a los escenarios de Raphael tras superar unos problemas de salud), Mejor fotografía (Jorge Armestar, por una fotografía durante el concierto de Il Volo desde la valva regia) y Mejor cobertura de vídeo (Antonio Hidalgo, coordinador del equipo de video del Stone).
Jurado experto
El resto de las categorías en las que está nominado el Stone serán resultas por un jurado experto y son la de Mejor escenario; Mejor promoción turística; y Mejor estrategia de comunicación y márketing. Los ganadores se conocerán el 14 de marzo en la gala final que tendrá lugar en Ponta Delgada, capital del archipiélago portugués de las Azores. Las votaciones se pueden realizar a través del enlace https://pt.surveymonkey.com/r/ifa2026.
