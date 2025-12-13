El Ayuntamiento de Mérida reafirma su firme compromiso con los Derechos Humanos

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la adhesión del Ayuntamiento de Mérida y reconocimiento del 77º aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. La propuesta señala que este documento "histórico", nacido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, proclamó por primera vez "los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, sin distinción alguna de raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".

El consistorio emeritense, fiel a su tradición de Paz, cooperación, solidaridad, derechos, acogida, convivencia y progreso, se suma a esta Conmemoración Universal, y reafirma su "más firme compromiso con la defensa, la promoción y la protección de los Derechos Humanos como pilar fundamental de la democracia, la justicia social y la Paz" en la ciudad. Elaborada por la delegada de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Pilar Amor, en la propuesta se reconoce que la plena efectividad de estos derechos comienza en el ámbito más cercano a la ciudadanía, el municipal.

Por ello, reitera su voluntad de trabajar para que las políticas públicas locales estén "siempre orientadas a garantizar una vida digna para todas las personas que habitan en la ciudad de Mérida". "Subrayamos nuestra dedicación a luchar contra cualquier forma de discriminación, intolerancia o exclusión, promoviendo activamente la igualdad de oportunidades, la inclusión social de los colectivos más vulnerables, y el respeto a la diversidad como fuente de riqueza para nuestra ciudad", apunta.

Servicios esenciales

"Renovamos nuestro compromiso con la construcción de una ciudad más justa, donde el acceso a la vivienda, la educación, la cultura, la sanidad, un medio ambiente limpio y los servicios sociales sean una realidad para todos y todas, en línea con el espíritu de la Declaración Universal", añade. Además, se indica el "apoyo" a todas las personas, organizaciones y defensores de los derechos humanos que, en cualquier parte del mundo, "arriesgan su libertad y su vida por la causa de la dignidad humana"; y hace un llamamiento a la comunidad internacional para seguir avanzando en el cumplimiento de esta carta "fundamental".

"En un mundo que en la actualidad enfrenta graves desafíos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue estando hoy más vigente que nunca. Es una brújula ética que debe guiar nuestra acción de gobierno y nuestra convivencia diaria", remarca el consistorio. Además, el gobierno municipal insta a toda la ciudadanía emeritense y extremeña a reflexionar en este día sobre la "importancia" de estos derechos y libertades, y a sumar esfuerzos para seguir haciendo de Mérida "un ejemplo de ciudad donde la dignidad humana sea el valor supremo", concluye la propuesta.