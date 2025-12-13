Suceso en la avenida Juan Carlos I
Un hombre de 82 años sufre quemaduras en el incendio de una vivienda en Mérida
El varón ha sido trasladado con heridas de carácter leve al hospital emeritense
Un hombre de 82 años resultó herido de carácter leve, en la noche de este pasado viernes, en el incendio de una vivienda ubicada en Mérida. En concreto, el suceso se registró sobre las 21 horas, cuando el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura recibió una llamada en la que se le alertaba del referido fuego en una vivienda de la avenida Juan Carlos I, en la barriada emeritense de La Antigua.
Como consecuencia de las llamas, el herido sufrió quemaduras y una intoxicación por monóxido de carbono, lesiones por las cuales tuvo que ser trasladado al Hospital de Mérida, según informa el Centro 112 de Extremadura. Por último, cabe destacar que hasta el lugar del suceso se trasladó una dotación del parque de bomberos de Mérida, una unidad medicalizada y una patrulla de servicio de la Policía Local.
