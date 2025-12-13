Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luz, sonido y animación: así será el videomapping navideño en el histórico Palacio de la China de Mérida

Habrá proyecciones del 15 al 21 de diciembre, con dos pases diarios, a las 19.30 y 20 horas, y una duración aproximada de 10 minutos por sesión

Videomapping en la fachada del Palacio de la China de Mérida.

Videomapping en la fachada del Palacio de la China de Mérida. / EL PERIÓDICO

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La programación de Navidad en Mérida incluirá este año un espectáculo de videomapping con temática navideña que se proyectará sobre la fachada del Palacio de la China, convirtiendo este emblemático edificio en un gran lienzo audiovisual. El ayuntamiento ha programado esta propuesta innovadora del 15 al 21 de diciembre, con dos pases diarios, a las 19.30 y a las 20 horas, y una duración aproximada de diez minutos por sesión.

El videomapping navideño, en el que se proyectarán los cuentos 'El espíritu de la Navidad' y 'Adriana en Navidad', combina animación digital, luz y sonido para crear la ilusión de movimiento sobre la arquitectura del edificio. Las proyecciones estarán acompañadas de un sistema de sonido envolvente, con el objetivo de ofrecer al público una experiencia inmersiva, pensada para todos los públicos y especialmente atractiva para el público familiar.

Despliegue técnico

Para su desarrollo se empleará un despliegue técnico de alto nivel, compuesto por dos proyectores de 20.000 lúmenes cada uno y un equipo de sonido line array de 18.000 vatios RMS, de la serie DVA de db technologies, instalado en torres de carga frontal. El control de audio se realizará mediante una mesa digital Midas M32, con cajetín digital.

Noticias relacionadas y más

Con esta iniciativa, el consistorio emeritense destaca cómo "refuerza la programación navideña con propuestas culturales y tecnológicas que buscan dinamizar el centro urbano, atraer a vecinos y visitantes durante las fiestas". En este sentido, cabe recordar que la plaza de España acogerá mañana domingo, a las 13 horas, una 'zambomba de arte', a cargo de la bailaora emeritense Fuensanta Blanco acompañada por más artistas.

