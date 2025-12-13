Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el convento de Santa Clara

El rastrillo solidario de la asociación contra el cáncer en Mérida ofrece cientos de artículos

Podrá visitarse de nuevo esta tarde, en horario de 18 a 21 horas

El rastrillo solidario de la asociación contra el cáncer abre sus puertas en Mérida

El rastrillo solidario de la asociación contra el cáncer abre sus puertas en Mérida

El rastrillo solidario de la asociación contra el cáncer abre sus puertas en Mérida / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

El claustro del convento de Santa Clara de Mérida acoge hasta este sábado el rastrillo solidarioque organiza la Junta Local de Mérida de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y que podrá visitarse de nuevo esta tarde, en horario de 18 a 21 horas. A la inauguración, que tuvo lugar ayer, acudieron varios integrantes del equipo de gobierno del ayuntamiento. En esta jornada inaugural, no faltó la actuación del coro Caesar de la escuela de música de Pilar Vizcaíno para deleite de los asistentes.

En concreto, en el rastrillo se pueden encontrar artículos de distintas empresas locales de cerámica artesanal, ropa infantil y de adultos, óptica, floristería, decoración, complementos y alimentación, entre otros. Asimismo, están a la venta una amplia gama de artículos de manualidades realizados por pacientes y voluntarios en los talleres de la asociación en la ciudad, ubicada en la calle Pío Baroja. cursos de manualidades.

Apoyo a pacientes y familiares

La AECC integra en su seno a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas, y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. En la sede emeritense se ofrecen servicios, por medio de voluntarios, de psicología, trabajadora social, voluntariado, acompañamiento y cursos de manualidades.

