Santa Eulalia vuelve a unir a Mérida en una pitarra popular a base de vino y villancicos

La Plaza de España de Mérida ha acogido este sábado la tradicional pitarra popular en honor a la mártir Santa Eulalia, patrona de la capital extremeña. Esta cita tenía que haberse celebrado el pasado 10 de diciembre, coincidiendo con la festividad eulaliense, sin embargo, tuvo que posponerse debido a las inclemencias meteorológicas.

El evento navideño se ha celebrado desde las 14 horas y ha contado con una gran asistencia de emeritenses. Durante su transcurso, los asistentes también han podido disfrutar de una actuación del coro rociero Dehesa de Extremadura, que ha interpretado un buen repertorio de villancicos con toques flamencos.

Belén viviente

Por otra parte, la plaza de San José de la barriada emeritense de la Argentina volverá a vestirse de gala este domingo, 14 de diciembre, para acoger el tradicional belén viviente de Mérida, en el que participarán más de 200 personas entre figurantes, coros y grupos de danzas que subirán al escenario para ambientar la representación. Los colectivos participantes elaborarán 14 calderos de migas que se repartirán entre el público antes de conocer el veredicto del VI Concurso de Migas.