La zambomba de Fuensanta Blanco arma una fiesta navideña con mucho arte en Mérida

Ambientazo navideño el que se ha vivido este domingo en Mérida. La zambomba 'de arte' de la bailaora emeritense Fuensanta Blanco, promovida por el ayuntamiento emeritense, ha congregado durante este mediodía en la plaza de España a un gran número de emeritenses y visitantes, quienes han podido disfrutar de un excelente espectáculo de cante y baile a base de villancicos flamencos que ha contado con la participación de numerosos artistas que han derrochado su gracia sobre las tablas del escenario.

En concreto, en la actuación han participado Carolina Fernández ‘La Chispa’, Esperanza Garrido, Vicky González, Nerea Corzo, Sara Castro, Luis González, Vanesa Blanco, La Cantera e integrantes de la Comparsa de Karmina, entre otros invitados. Esta zambomba 'de arte', con una apellido que bien merece, ha generado una ambiente cercano y participativo muy aplaudido por el público, en el que no han faltado familias enteras y grupos de amigos.

Más actuaciones

Sobre la programación musical prevista para estas Navidades, cabe destacar que el próximo 17 de diciembre, a las 19 horas, el alumnado del conservatorio profesional de música Esteban Sánchez ofrecerá su tradicional concierto de Navidad, en el Centro Cultural Alcazaba. Ese mismo día, a las 20.15 horas, en la parroquia del Rosario de la barriada de Santa Eulalia, tendrá lugar una actuación navideña bajo el título 'A un paso del resplandor', a cargo del coro Juan del Encina dirigido por Paco Barjola. Será a beneficio del Comedor Social Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina.