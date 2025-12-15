Licitación pública
El Ayuntamiento de Mérida externaliza los servicios para la celebración del Carnaval Romano
La gestión, producción, desarrollo y dinamización del evento sale a concurso por 751.877 euros, con los impuestos incluidos
El Ayuntamiento de Mérida ha sacado a licitación pública la contratación de los servicios de gestión, producción, desarrollo y dinamización del Carnaval Romano por un presupuesto base que asciende a 751.877,73 euros, con los impuestos incluidos. Según lo recogido en la plataforma de contratación estatal, el contrato está dividido en cinco lotes, y las empresas interesadas en presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el 16 de enero. Este se licita para las ediciones de 2026, 2027 y 2028 con posibilidad de dos años de prórroga.
En concreto, el lote 1 es el destinado a los servicios de gestión y organización de los diferentes concursos y premios (377.420,82 euros con IVA); el 2 se circunscribe a los trabajos de sonorización, iluminación y equipamiento auxiliar para los diferentes actos y actividades carnavaleras (89.870,49 euros); el 3 es para la organización del pregón y concierto inaugural (89.777,4 euros); el 4 para la producción artística y técnica para la realización de actividades culturales y de ocio durante estas fiestas (89.930,52 euros); y el 5 para la organización y gestión de la gala nacional de drag queen Tomás Bravo (104.878,5 euros).
Objeto del contrato
"Se tiene constatado que, en los últimos años, este festejo ha contado con una participación masiva convirtiéndose en uno de los eventos con más asistencia de público de nuestra ciudad", indica la delegación de Festejos en la documentación del pliego de prescripciones técnicas del contrato. "Se trata con este contrato de ofrecer a la ciudadanía emeritense y a quienes nos visitan durante esas fechas, una oferta sociocultural y de ocupación de tiempo libre a través de la celebración de diversas actividades relacionadas con el Carnaval", añade.
