Campaña de sensibilización
Mérida apuesta por juguetes sin sexismo ni violencia: este es el decálogo que ayuda a su elección
El ayuntamiento destaca la importancia de escoger juegos que fomenten la creatividad, la libertad y el desarrollo integral de los más pequeños evitando reforzar los estereotipos de género
'Jugar es descubrir. En esta Navidad regala Igualdad'. Este es el lema de la campaña de sensibilización puesta en marcha por el Ayuntamiento de Mérida para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de escoger juguetes que fomenten la creatividad, la libertad y el desarrollo integral de los más pequeños, evitando reforzar los estereotipos de género. "Los juegos son para quienes los juegan y la magia está en disfrutarlos con toda la libertad", ha destacado este lunes la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses.
En rueda de prensa, la edil ha mainfestado que el objetivo principal de la iniciativa es sensibilizar sobre cómo los juguetes pueden influir en el futuro de la infancia, especialmente en Navidad, cuando se dispara la compra de juguetes. “La infancia merece oportunidades, no etiquetas”, ha subrayado, insistiendo en que limitar el acceso a ciertos juguetes por motivos de género reduce la capacidad de los niños y niñas de descubrir quiénes pueden llegar a ser.
Parte del cambio
El lema de la campaña invita a la ciudadanía a ser parte activa del cambio, pues el juego "es una herramienta fundamental para el aprendizaje” durante la infancia, un periodo en el que los niños y niñas “descubren el mundo, experimentan roles, desarrollan habilidades y moldean su identidad”. Por ello, ha puntualizado, “limitar el acceso a ciertos juguetes por motivos de género reduce su capacidad de descubrir quiénes pueden llegar a ser”.
Cada elección de un juguete es una oportunidad para "construir un futuro más igualitario". La iniciativa incluye un decálogo con consejos prácticos para elegir juegos y juguetes no sexistas ni violentos, que ya se está difundiendo en centros educativos de la ciudad, con la colaboración de profesorado, familias y Ampas. “Desde el sistema educativo y la sociedad tenemos la misión de educar y formar para resolver problemas de forma positiva, constructiva y creativa, sin recurrir jamás a la violencia”, ha subrayado.
El decálogo
A continuación, el decálogo con las recomendaciones del ayuntamiento para ejegir juegos y juguetes no sexistas ni violentos:
- El juego es libre y espontáneo. No hay juguetes de niñas o de niños. Evitemos que se transmita esta idea.
- Los colores no son de niños o de niñas, no tienen sexo. Elijamos los colores con libertad.
- Procuremos escoger juguetes que respondan a las inquietudes y a la diversidad de cada persona.
- Revisemos los juguetes para que sean seguros, acordes con la edad y libres de prejuicios sexistas.
- Regalemos juguetes que permitan a niñas y niños cooperar y compartir espacios, tanto públicos como privados.
- Busquemos juguetes para desarrollar diversas capacidades y habilidades de niñas y niños, tanto juegos tranquilos, como aquellos que requieren actividad física.
- Elijamos juegos y juguetes que potencien la igualdad en la participación, así como el desarrollo de sentimientos y afectos, tanto para niñas como para niños.
- Rechacemos juguetes, juegos y videojuegos violentos. Fomentemos la resolución de conflictos de forma creativa, constructiva y positiva.
- Las imágenes publicitarias de juguetes muestran modelos estereotipados, desarrollemos imágenes diversas y libres de prejuicios.
- Escojamos juguetes, videojuegos y libros que visibilicen y den protagonismo tanto a niñas como a niños.
- El Ayuntamiento de Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia
- Ganadores del Solete Repsol en Badajoz: 'fue un honor y una gran sorpresa
- La Falcap propone dividir el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz debido a la masiva participación
- Nuevos okupas impiden que la Junta de Extremadura pueda poner fecha a la demolición del estadio José Pache de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, tras el 'éxito rotundo' del programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal', lanzan otro proyecto de formación y empleo
- La familia blanquinegra crece: veteranos del C.D. Badajoz mantienen vivo su legado
- La explosión de un artefacto desconocido desconcierta a los vecinos de la Barriada de Llera (Badajoz)
- Se descuelga una guirnalda de la iluminación navideña en la plaza de España de Badajoz