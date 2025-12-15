Oferta formativa
Un máster universitario apuesta desde Mérida por la formación en protocolo y eventos
El programa, con el que colabora el ayuntamiento, se desarrolla en formato híbrido, combinando sesiones virtuales y presenciales
El Periódico Extremadura
Mérida refuerza su papel como sede formativa con un máster universitario que combina enseñanza práctica y teórica en el ámbito del protocolo y la organización de eventos. Esto responde a que el Ayuntamiento de Mérida está colaborando en la organización del Máster en Organización de Eventos, Protocolo, Producción y Márketing Aplicado que organiza en la ciudad el Instituto Superior de Protocolo y Eventos (Isemco), en colaboración con la Universidad Camilo José Cela.
El programa se desarrolla en formato híbrido, combinando sesiones virtuales y presenciales, como las que tienen lugar en el centro cultural Alcazaba, lo que permite a los alumnos compatibilizar la formación con su actividad profesional. El máster está dirigido a profesionales y personas interesadas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos, y aborda materias como producción de eventos, protocolo oficial, comunicación, restauración, márketing, escenografía, eventos empresariales y gestión integral de actos.
Participantes
La dirección académica corre a cargo de Carlos Fuente, director de los estudios universitarios en Protocolo y Organización de Eventos de la Universidad Camilo José Cela. Por su parte, el claustro docente está formado por profesores universitarios y profesionales con amplia experiencia, entre ellos responsables de protocolo de instituciones extremeñas, como el Ayuntamiento de Mérida y la Asamblea de Extremadura.
El pasado fin de semana, Carlos Fuente impartió en Mérida una ponencia sobre protocolo oficial en la que se analizaron casos prácticos y se mostró un ejemplo real de organización de un evento institucional apoyado en herramientas de inteligencia artificial. El director del máster subrayó que la formación “cobra sentido cuando conecta la teoría con la práctica y la tradición con la innovación”, según ha recogido este lunes el consistorio en nota de prensa.
