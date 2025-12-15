Migas solidarias, flamenco y los Reyes Magos protagonizan la convivencia de Nueva Ciudad en Mérida

La asociación de vecinos de la barriada emeritense de Nueva Ciudad celebró ayer, con la colabotación del ayuntamiento, la VII edición de su convivencia solidaria en la plaza de Gabriel y Galán, en una jornada que reunió a numerosos vecinos y emeritenses con un marcado ambiente festivo, solidario y de lo más navideño. Durante todo el evento, y como no podía ser de otra manera, hubo barra con precios populares para comer y beber, así como una castillo hinchable para los más pequeños.

La convivencia dio comienzo en torno a las doce y media del mediodía con las actuaciones de baile flamenco de las alumnas de San Vicente de Paúl, seguidas por las de la escuela de baile de Yolanda Burgos. A lo largo del mediodía, el público pudo disfrutar también del flashmob de la asociación cultural Mérida Flamenca y de la actuación del centro de arte flamenco Laura Serrano, que animaron la plaza con baile y música.

Migas solidarias

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el reparto de las migas navideñas, que se ofrecieron a cambio de kilos de alimentos, logrando una importante recogida destinada a fines solidarios. La programación continuó por la tarde con la escuela de baile de Julia Báez y una masterclass de zumba infantil impartida por Yörik Artes Escénicas, que contó con una gran participación de niños y niñas.

El humor llegó de la mano de la chirigota juvenil del barrio 'Los Que Sobrabran', antes de que los más pequeños vivieran uno de los instantes más esperados del día con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que repartieron ilusión entre las familias asistentes. El evento se cerró con una degustación de churros y chocolate, poniendo el broche final a una gran jornada de convivencia navideña.