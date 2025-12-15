Aviso para los conductores
Restricciones de tráfico en Mérida por las obras del nuevo puente ferroviario sobre el Albarregas
Los cortes afectarán desde hoy hasta el próximo jueves
El Periódico Extremadura
Las obras del puente ferroviario sobre el río Albarregas en Mérida provocarán restricciones en la zona de Las Abadías desde este lunes hasta el próximo jueves, 18 de diciembre. En concreto, el motivo de estos cortes al tráfico es un transporte especial de vigas para la construcción del nuevo viaducto que está acometiendo Adif, según ha informado el ayuntamiento emeritense en nota de prensa.
De esta forma, se verán afectadas las calles César Lozano, Arenal de Pan Caliente, Avenida Emérita Augusta, Ronda de los Eméritos, Avenida del Lago y acceso desde la EX-209. Por todo ello, la Policía Local ruega los conductores precaución en el entorno de estas vías y que respeten en todo momento la señalización.
Reserva para aparcar
Asimismo, desde el consistorio indican que se efectuará una reserva de estacionamiento, prohibiéndose el mismo, en la Calle Arenal de Pan Caliente, que se mantendrá igualmente hasta el jueves. Cabe recordar que Adif está llevando a cabo los trabajos de duplicación de vía en el tramo emeritense, fundamentales para la llegada de la alta velocidad. La nueva infraestructura dará acceso a los trenes a la estación de la capital extremeña.
- El Ayuntamiento de Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia
- Ganadores del Solete Repsol en Badajoz: 'fue un honor y una gran sorpresa
- La Falcap propone dividir el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz debido a la masiva participación
- Nuevos okupas impiden que la Junta de Extremadura pueda poner fecha a la demolición del estadio José Pache de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, tras el 'éxito rotundo' del programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal', lanzan otro proyecto de formación y empleo
- La familia blanquinegra crece: veteranos del C.D. Badajoz mantienen vivo su legado
- La explosión de un artefacto desconocido desconcierta a los vecinos de la Barriada de Llera (Badajoz)
- Se descuelga una guirnalda de la iluminación navideña en la plaza de España de Badajoz