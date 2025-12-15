El Palacio de la China de Mérida se transforma: así es el videomapping que no te puedes perder

La fachada del histórico edificio del Palacio de la China de Mérida, en plena plaza de España de la capital extremeña, se ha transformado este lunes en un espectacular lienzo navideño gracias a la proyección de un original videomapping que ha conectado desde el primer momento con los emeritenses que se han acercado a verlo en el día de su estreno, a pesar de la lluvia que no ha parado de caer durante toda la tarde.

Esta singular propuesta, que forma parte de la programación de Navidad puesta en marcha por el ayuntamiento emeritense, ofrecerá sesiones audiovisuales hasta el próximo domingo 21 de diciembre, con dos pases diarios, tanto a las 19 como a las 20 horas, que contarán con una duración aproximada de unos diez minutos cada uno. La arquitectura y el valor patrimonial del Palacio lo convierten en un soporte ideal para este espectáculo que combina tradición y modernidad.

Los cuentos

Durante las proyecciones, el público puede disfrutar de los cuentos 'El espíritu de la Navidad' y 'Adriana en Navidad', en los que se combinan la animación digital, la luz y el sonido para crear la ilusión de movimiento sobre la arquitectura del emblemático inmueble. La sincronización entre las imágenes proyectadas y el sistema de sonido envolvente permite crear una experiencia inmersiva que sorprende incluso a quienes ya habían visto espectáculos similares en otras ciudades.

El despliegue técnico es uno de sus grandes atractivos, pues dispone de dos proyectores de 20.000 lúmenes cada uno, capaces de cubrir toda la fachada del palacio con imágenes nítidas y coloridas. El sonido corre a cargo de un potente equipo line array de 18.000 vatios RMS de la serie DVA de db technologies, colocado en torres de carga frontal, y controlado mediante una mesa digital Midas M32 con cajetín digital, garantizando una experiencia auditiva envolvente para vivir una experiencia inmersiva.

Con esta iniciativa, el consistorio refuerza su programación navideña con propuestas culturales y tecnológicas que buscan dinamizar el centro urbano y atraer a vecinos, así como a visitantes durante las fiestas navideñas. Cabe recordar que el domingo pasado, la plaza de España acogió una zambomba protagonizada por la bailaora emeritense Fuensanta Blanco junto a otros artistas, que deleitó a los asistentes con música y baile en vivo.