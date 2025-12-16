La zambomba: raíz, arte y comunidad en la Navidad de Mérida

La zambomba no es solo un instrumento ni una cita festiva del calendario navideño. Se trata de una tradición con siglos de historia que ha sabido reinventarse hasta convertirse, en ciudades como Mérida, en una experiencia cultural compartida que conecta pasado y presente a través del cante, el baile y la participación popular. La zambomba de la bailaora emeritense Fuensanta Blanco que tuvo lugar el pasado domingo en la plaza de España, sin lugar a dudas, dio buena cuenta de la gran acogida que tienen estos espectáculos navideños en la capital autonómica.

Así ha sido la zambomba navideña de Fuensanta Blanco en Mérida / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

La tradición de la zambomba hunde sus raíces en los entornos rurales de Andalucía occidental, especialmente en Jerez de la Frontera, Cádiz y Sevilla. Desde el siglo XVIII, vecinos y familias se reunían en patios y corrales durante la Navidad para cantar villancicos acompañados de instrumentos sencillos (la zambomba, panderetas, palmas o botellas de anís). Eran celebraciones espontáneas, ligadas al ciclo agrícola y a la convivencia vecinal, donde el flamenco se mezclaba de forma natural con la tradición navideña.

Con el paso del tiempo, estos encuentros populares se fueron enriqueciendo con estilos flamencos propios (bulerías, tangos o tonás), dando lugar a lo que hoy se conoce como villancicos flamencos, una expresión genuina del folclore andaluz.

La zambomba y su impacto en Mérida

En Mérida, la zambomba ha adquirido en los últimos años una dimensión especial. La denominada zambomba ‘de arte’ ha transformado una tradición popular en un evento cultural abierto, capaz de reunir a familias, jóvenes y visitantes en un mismo espacio público. Este formato ha permitido dignificar el flamenco navideño sin perder su esencia cercana, fomentando la participación y el orgullo por las raíces culturales.

Además, este tipo de iniciativas ha contribuido a dinamizar el centro de la ciudad durante las fiestas, reforzando el sentimiento de comunidad y proyectando una imagen de Mérida como ciudad viva, que cuida sus tradiciones y las adapta a los nuevos públicos.

Tradiciones similares en otras partes de España

Aunque la zambomba es especialmente representativa de Andalucía, existen tradiciones navideñas similares en otros puntos del país. En Cataluña, las cantadas de villancicos y el uso del tió; en Galicia, los ranchos de Nadal; o en Castilla, las rondas navideñas y los aguinaldos, comparten el mismo espíritu: música popular, reunión vecinal y celebración colectiva.

Cada territorio ha adaptado la Navidad a su identidad cultural, pero todas estas expresiones coinciden en su carácter comunitario y en la transmisión oral de generación en generación.

Villancicos flamencos: historia y significado

Los villancicos flamencos nacieron de la fusión entre el villancico tradicional castellano y los palos flamencos andaluces. Sus letras, lejos de ser solemnes, suelen ser desenfadadas, humorísticas y muy pegadas a la vida cotidiana, sin perder el trasfondo religioso de la Navidad.

Más allá de lo musical, estos cantes representan una forma de entender la fiesta: compartir, celebrar en comunidad y expresar emociones colectivas a través del arte. En escenarios como la plaza de España de Mérida, los villancicos flamencos han demostrado que siguen siendo un lenguaje vivo, capaz de emocionar y reunir a distintas generaciones en torno a una misma tradición.