La floristería ‘El Jardín de Monet’ se alza con el primer premio al mejor escaparate de Mérida

El talento y la creatividad del comercio local han vuelto a ser los protagonistas de la jornada en Mérida. Este lunes, la delegada de Comercio, Laura Iglesias, ha dado a conocer el fallo del jurado del tradicional concurso de ambientación navideña, haciendo entrega de los diplomas acreditativos a los tres establecimientos que han destacado por su excelencia visual este año.

La floristería ‘El Jardín de Monet’ ha sido la gran triunfadora de esta edición, obteniendo el primer premio al Mejor Escaparate Ambientado. El podio de honor lo completan Inesperada Cerámica, que se ha hecho con el segundo puesto, y Khleonika Nail Artist, reconocida con la tercera distinción.

Primer premio para 'El jardín de Monet' / Ayto. Mérida

En esta edición, el jurado no lo ha tenido fácil debido al alto nivel de los 17 establecimientos participantes. Para determinar a los ganadores, los jueces han evaluado criterios técnicos y artísticos fundamentales como: la originalidad y el diseño, la calidad de la iluminación y la armonía visual y la coherencia estética del conjunto.

Impulso al comercio de proximidad

Esta iniciativa municipal tiene como objetivo principal poner en valor el esfuerzo de los comerciantes locales, quienes contribuyen a embellecer las calles y a dinamizar el consumo durante la temporada festiva. Según ha destacado la delegada Laura Iglesias, el concurso incentiva la participación ciudadana y crea un ambiente acogedor que invita a pasear y comprar en la ciudad.

Los ciudadanos y visitantes podrán disfrutar de estas obras de arte comerciales durante toda la temporada navideña. De acuerdo con las bases del certamen, los escaparates deberán permanecer decorados e invariables hasta el próximo 5 de enero de 2026, asegurando así que el espíritu festivo acompañe a los clientes hasta el final de las fiestas.