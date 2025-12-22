Amaro (PP) asegura que los vecinos de Mérida han “penalizado" a Osuna por confrontar con Guardiola

El portavoz del PP de Mérida, Santiago Amaro, ha asegurado este lunes que los resultados de las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura reflejan un rechazo claro de los vecinos a la gestión del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y a la política de confrontación que, a su juicio, ha mantenido en los últimos años con la Junta presidida por María Guardiola. En declaraciones a los medios, ha señalado que el PP ha duplicado en votos al PSOE en la ciudad, con 12.000 votos frente a 6.000, un resultado que tiene una lectura política “muy clara”.

"Hoy podemos decir que el Partido Popular en Mérida ha ganado estas elecciones", ha subrayado Amaro, lo cual "dice mucho desde el punto de vista política y social", ya que tras la victoria de los populares de la capital extremeña en las pasadas elecciones europeas, ahora han obtenido casi el doble de los votos. Según el portavoz del partido a nivel local, los emeritenses han "penalizado" al PSOE, a su candidato a la Presidencia, Miguel Ángel Gallardo, así como al propio Osuna, que ha ejercido como portavoz de campaña del PSOE en estos comicios autonómicos.

Amaro ha acusado al primer edil de anteponer los intereses de su partido a los de Mérida, así como de utilizar el ayuntamiento como “una herramienta de confrontación permanente” con el Ejecutivo regional. “Ha sido el portavoz y el fiel escudero de Miguel Ángel Gallardo, enfrentando de forma constante al Ayuntamiento con la Junta y olvidando que un alcalde debe gobernar para todos”, ha afirmado. En esta línea, ha destacado que Osuna pidió de forma explícita el respaldo de los emeritenses durante la campaña y “los vecinos le han respondido con un no rotundo en las urnas”.

Pérdida de fondos

"Los vecinos de Mérida le han dicho no a la confrontación, no a su gestión, no al olvido de nuestra ciudad, que se deje de mirar por su futuro político, por las siglas del PSOE y que empiece a gobernar para todos los emeritenses", ha reiterado. El portavoz del PP ha insistido en que los emeritenses han penalizado esa forma de gobernar, así como la gestión municipal realizada en los últimos dos años. En este sentido, ha criticado la pérdida de oportunidades vinculadas a los fondos europeos de recuperación y resiliencia, asegurando que “se han tirado por la borda” recursos clave para la ciudad.

Amaro ha citado como ejemplo varias obras municipales como la de la plaza de la basílica de Santa Eulalia, que unos meses después de su inauguración "se ha levantado" y ahora habrá que meter "más dinero de los emeritenses", ya que los socialistas "no están en el día a día" de la ciudad. Considera que Osuna "no está en la gestión de Mérida", por ello, le ha trasladado que debe decidir si quiere ser alcalde de Mérida o centrarse en su proyección política regional o nacional. “Mérida necesita un alcalde presente en el ayuntamiento, que dialogue, que sepa llegar a acuerdos y que defienda a la ciudad por encima de las siglas”, ha señalado.

A pesar de las críticas vertidas, Amaro ha tendido la mano al PSOE para sacar adelante proyectos beneficiosos para la ciudad, aunque ha advertido de que el PP no respaldará “una estrategia de confrontación constante con la Junta de Extremadura”. El portavoz quiere un alcalde que "sepa negociar con la Junta de Extremadura, que sepa llegar a acuerdos, que dialogue, que tenga en cuenta los grupos de la oposición" que van a "defender los intereses de los ciudadanos".