Vuelco electoral en Mérida: El PP gana en la mayoría de las barriadas y el PSOE cede algunas suyas

El resultado de las elecciones autonómicas dibuja un nuevo mapa político en Mérida. Con un 42,07% de los votos, el PP volvió a situarse como la fuerza política más votada en la ciudad 14 años después, con más de diez puntos porcentuales de diferencia con respecto a los comicios celebrados hace dos años. También salieron reforzados Vox, pues obtuvo el 17,9% (+7) de los votos emitidos y Unidas por Extremadura el 13,89% (+5). Por contra, el PSOE perdió más de 20 puntos hasta quedarse en un 21,44%, registrando uno de sus peores resultados históricos en la capital autonómica.

La participación se situó en el 61,18%, con un descenso de 2,25 puntos en relación con la anterior convocatoria electoral. A nivel electoral Mérida se divide en seis distritos, por lo que conocer los resultados a este nivel permite identificar qué han votado los emeritenses de manera más detallada. El barrio de Nueva Ciudad volvió a ser el principal foco de resistencia socialista, ya que el PSOE consiguió mantener la primera posición en varias mesas, aunque con resultados más ajustados, pues rondaron porcentajes próximo al 40% frente a cifras superiores al 55% que alcanzaban hace dos años.

En la zona centro

Por su parte, el PP recortó distancias de forma notable en las barriadas de la margen derecha del río e incluso se impuso en varias secciones donde antes el PSOE ganaba con holgura, reflejando un cambio significativo del comportamiento electoral. Uno de los datos más reveladores de las elecciones fue que el PSOE no logró ganar en ninguna sección del centro histórico ni del ensanche, zonas en las que dos años atrás el voto estaba más repartido. En estas áreas, el PP se impuso con claridad, superando en muchos casos el 45% de los votos, mientras que los socialistas cayeron hasta porcentajes que rondaron el 20%.

En esta línea, indicar que tampoco consiguió el PSOE victorias en barrios tradicionales como San Luis o Plantonal de Vera, donde el resultado fue claramente favorable a los populares y dejó al PSOE por debajo del 25% de las papeletas emitidas. Por el contrario, el PSOE sí logró mantener la primera posición en zonas de la barriada de La Antigua, en María Auxiliadora y San Lázaro, aunque con dificultades, pues registró un importante descenso en el número de apoyos que fueron a parar al resto de fuerzas.