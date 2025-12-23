El antiguo edificio de Correos de Mérida ya forma parte del patrimonio municipal

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha formalizado este martes la compra del antiguo edificio de Correos, situado en la plaza de la Constitución, por un importe de 371.711,82 euros con cargo al remanente de tesorería. Cabe recordar que hace un par de semanas, este diario avanzó que se había iniciado el expediente para adquirir el inmueble, que cuenta con una extensión de más de 2.000 metros cuadrados.

Antiguo edificio de Correos. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En el pleno municipal celebrado a finales del pasado mes de junio, se aprobó una operación de crédito con cargo al superávit para hacer frente a esta operación. Según el consistorio emeritense el objetivo de esta compra es el de sumar patrimonio público y realizar "grandes demandas históricas para la ciudad de Mérida".

Uso público

El histórico edificio es propiedad de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S,M.E. Unipersonal, y se encontraba en desuso desde que la empresa pública trasladara su sede de atención al público a la calle Marquesa de Pinares, en la primavera del año 2017. La intención del Gobierno municipal es que siga ofreciendo un servicio público para la ciudad.

"La transferencia directa de un inmueble entre administraciones puede realizarse mediante mutación demanial, cesión gratuita o venta directa, siempre cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Patrimonio y su reglamento", recoge el informe del consistorio. "Esto permite que la compra se realice sin necesidad de licitación pública, amparando el procedimiento en la normativa vigente que facilita las adquisiciones de este tipo en condiciones de transparencia, economía y eficacia", añade.