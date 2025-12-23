Concurso municipal
Estos son los tres escaparates de Mérida premiados por su decoración navideña
El primer premio ha recaído en la floristería El Jardín de Monet
El Periódico Extremadura
El comercio local ha vuelto a mostrar su mejor cara en Mérida con motivo del tradicional concurso de ambientación navideña, una iniciativa municipal que reconoce el talento y la creatividad de los establecimientos durante las fiestas. La delegada de Comercio, Laura Iglesias, dio a conocer ayer el fallo del jurado y entregó los diplomas acreditativos a los negocios premiados.
En concreto, el primer premio al Mejor Escaparate Ambientado ha recaído en la floristería El Jardín de Monet; el segundo puesto ha sido para Inesperada Cerámica, mientras que Khleonika Nail Artist ha obtenido el tercer galardón. En total, han participado 17 comercios, lo que, según destacó la delegada, evidencia el alto grado de implicación del tejido comercial de la ciudad.
Valoración del jurado
En este sentido, cabe señalar que el jurado ha valorado aspectos como la originalidad y el diseño de los escaparates, la calidad de la iluminación, la armonía visual y la coherencia estética del conjunto, unos criterios que han dificultado la elección final debido al elevado nivel de las propuestas presentadas.
Los ciudadanos y visitantes podrán disfrutar de estas obras de arte comerciales durante toda la temporada navideña. De acuerdo con las bases del certamen, los escaparates deberán permanecer decorados e invariables hasta el próximo 5 de enero de 2026, asegurando así que el espíritu festivo acompañe a los clientes hasta el final de las fiestas.
- El tercer premio de la Lotería Nacional cae en la administración más antigua de Badajoz
- Mercadillo navideño de la plaza Alta: 'funciona, pero tiene que cuajar
- El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge el rastrillo solidario en el que 'siempre toca'
- La Noche de los Deseos regresa a Badajoz el 27 con 3.000 farolillos biodegradables
- Badajoz gana 30 hectáreas tras debatir con Mérida los límites de sus términos municipales
- El Ayuntamiento de Badajoz aprueba destinar 11 millones de euros a la construcción de viviendas de protección oficial
- Bamba, de Gambia a Badajoz en busca de su final feliz
- Adiós a las salpicaduras y el traqueteo: la plaza más céntrica de Badajoz y varias calles renuevan el pavimento