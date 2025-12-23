Mérida adelanta el horario de recogida de la basura en Nochebuena y Nochevieja

El horario de recogida de residuos sólidos urbanos en Mérida se adelanta a las 17 horas durante los días de Nochebuena y Nochevieja, 24 y 31 de diciembre, respectivamente. Por ello, también se adelanta la hora de depósito de basura en los contenedores, que será de 13 a 15 horas durante estos dos días.

Asimismo, el ayuntamiento ha informado de que habrá baldeos especiales en las zonas de acumulación de gente que celebra estos días en la calle la llegada de la Navidad, Fin de Año así como la jornada de la Cabalgata de Reyes, el 5 de enero, que contará con un baldeo y limpieza especial tras el recorrido de las carrozas.

Navidad y Año Nuevo

Por su parte, los días 25 de diciembre y 1 de enero también se establecen servicios especiales de limpieza por toda la ciudad, y se reforzarán los turnos en las jornadas de máxima afluencia de público. El objetivo de este servicio especial de recogida de basura es mantener nuestra ciudad limpia para el disfrute de todos los ciudadanos, para lo cual se necesita la colaboración de todas y todos.