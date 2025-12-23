Mérida aprueba el nuevo plan de movilidad urbana para avanzar hacia la 'ciudad de los 15 minutos'

El Pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado este martes, de manera definitiva, el nuevo plan general municipal, que sustituirá al vigente del año 2000 y determina el modelo de ciudad para los próximos 20 años. Previo a la aprobación final, se ha votado el dictamen de la comisión de Urbanismo sobre las legaciones, que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE y Unidas por Mérida, la abstención de PP y Por Mérida, y el rechazo de Vox, al igual que cuando en octubre se aprobó el documento de forma inicial.

El delegado de Seguridad Ciudadana, Felipe González, ha explicado que el plan se distancia del modelo tradicional centrado en el coche y se alinea con el concepto de la "ciudad de los 15 minutos", donde los desplazamientos clave pueden realizarse a pie o en bicicleta. Para ello, fomenta una movilidad más activa, el transporte público y la seguridad vial. "Es la herramienta que necesita Mérida para ser una ciudad más habitable, moderna y pensada para las personas», ha subrayado.

En concreto, el nuevo plan prevé la construcción de unas 3.000 viviendas asequibles en la capital extremeña hasta 2045, reservando el 30% del suelo para vivienda protegida. Se establece una necesidad real de 9.615 viviendas para los próximos veinte años. En el texto aprobado hace 25 años se recogía la construcción de 20.000 viviendas y una previsión de crecimiento urbanística que se encuentra muy alejada de la realidad actual.

Las alegaciones

"Este equipo de gobierno siempre atiende a la participación ciudadana, no solo porque creemos en ella, sino porque además estamos obligados por ley», destacó el edil. Entre las principales aportaciones incorporadas al plan destaca la inclusión de un plan de última milla, destinado a coordinar la logística urbana y reducir emisiones en el comercio local. Asimismo, se refuerzan las garantías de protección del centro histórico, asegurando que los aparcamientos para residentes y visitantes cumplirán estrictamente la normativa urbanística y de movilidad sostenible.

Sobre la electrificación, González señaló que «el ayuntamiento debe liderar con el ejemplo», avanzando la sustitución progresiva de los vehículos municipales más contaminantes y en la electrificación del transporte público, siempre mediante financiación externa para evitar costes a la ciudadanía. También se acepta parcialmente la alegación relativa a la reserva de plazas para residentes, que no será discriminatoria y se basará en criterios objetivos, con compromiso de consulta pública si fuera necesario.

Radares

Por otra parte, el edil aseguró que los radares se limitarán a puntos de alta siniestralidad y se instalarán únicamente con informes técnicos. «La seguridad vial no es recaudatoria, es preventiva y debe responder a datos objetivos». Las alegaciones referidas al rigor técnico y la transparencia se atenderán mediante correcciones técnicas, recordando que el plan es una guía estratégica, cuyos desarrollos concretos se realizarán en planes específicos posteriores.

Por último, se rechazaron aquellas alegaciones incompatibles con la normativa vigente. "No se va a restringir el paso del tráfico del ningún vehículo en el centro de la ciudad ni van a tener que comprarse un coche nuevo", aclaró el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en alusión a las críticas vertidas en este sentido por la portavoz de Vox, Marta Gervasia Garrido, de cara a la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones.