Balance
Una semana con 12 accidentes en Mérida deja un herido leve y 23 vehículos dañados
La Policía Local realizó 87 pruebas de alcoholemia, dos de ellas con resultado positivo
La Policía Local de Mérida tramitó 12 diligencias por siniestros viales ocurridos en la ciudad entre el 15 y el 21 de diciembre. Según ha informado este martes el ayuntamiento, el balance semanal refleja daños materiales en 23 vehículos y una persona herida leve, concretamente el conductor de un ciclomotor implicado en una colisión con un turismo en la avenida de Portugal.
El informe policial señala a su vez que la causa más habitual de los accidentes fue el incumplimiento de la preferencia de paso. Las colisiones se produjeron en diferentes enclaves del casco urbano, entre ellos la rotonda de Tres Fuentes, la Ronda de los Eméritos, las avenidas Juan Carlos I y de la Constitución, la Plaza de Toros y vías como Arturo Barea, Galileo, Legión X u Octavio Augusto.
Siniestro múltiple
Entre los incidentes registrados destaca un siniestro múltiple ocurrido en la Avenida Cristóbal Colón, en el que se vieron implicados cuatro turismos. Según las primeras investigaciones, uno de los conductores podría haber circulado bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
En paralelo a estas actuaciones, la Policía Local intensificó las labores de prevención y control, realizando un total de 87 pruebas de alcoholemia durante la semana. Dos de ellas dieron resultado positivo, lo que derivó en la correspondiente tramitación de denuncias administrativas.
