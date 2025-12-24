Mérida refuerza la prevención de agresiones machistas en Navidad: "Actúa, respeta, cuida, no seas cómplice’

El Ayuntamiento de Mérida vuelve a poner en marcha la campaña ‘Conmigo no cuentes Festival’ con motivo de las fiestas navideñas, una iniciativa destinada a sensibilizar y concienciar sobre las violencias hacia las mujeres, especialmente la violencia sexual, en contextos de ocio y celebraciones. Bajo el lema ‘Actúa, respeta, cuida, no seas cómplice’, la iniciativa busca promover relaciones basadas en el consentimiento y el respeto, con especial atención a jóvenes y adolescentes durante estas fechas de mayor actividad festiva.

Cartel de la campaña puesta en marcha en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

La delegada de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ana Aragoneses, señaló ayer que el objetivo es erradicar la denominada "cultura de la violación” y recordó que el consistorio emeritense trabaja desde el año 2016 en acciones de prevención y sensibilización en todos los festejos que se celebran a lo largo del año en la ciudad.

En este sentido, ha destacado la continuidad de la campaña ‘Conmigo no cuentes’, desarrollada ya el pasado año, cuyo propósito es concienciar a la ciudadanía emeritense para prevenir las violencias machistas, mejorar la seguridad de las mujeres y combatir las agresiones sexistas, que tienden a incrementarse durante los periodos festivos.

Punto violeta

Como parte de estas acciones, el próximo 29 de diciembre se instalará un punto violeta con motivo de la Fiesta de Preuvas en la Plaza de España. Este espacio permitirá trabajar de forma coordinada con el sector de la hostelería adherido a la campaña y con el transporte público, ofreciendo información y apoyo ante posibles situaciones de violencia.

Por último, Aragoneses subrayó la importancia de que cualquier niña o joven de Mérida pueda sentirse segura al salir a disfrutar del ocio nocturno, insistiendo en que el consentimiento y el respeto deben ser valores fundamentales para fomentar relaciones igualitarias entre la juventud.