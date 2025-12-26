Las pistas deportivas de La Calzada y Juan Canet de Mérida estrenan nueva imagen. El alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, han visitado este viernes las instalaciones para comprobar el resultado de los trabajos de mejora en las instalaciones, ejecutados por la empresa Instalaciones y Proyectos Innovarte S.L, tras una inversión de 109.198,30 euros.

Durante la visita, el regidor municipal ha destacado que esta actuación se enmarca en el plan municipal de mejora de los recintos deportivos de todos los barrios de la ciudad. “Estamos actuando en el conjunto de Mérida, modernizando y mejorando los equipamientos deportivos para que estén en condiciones óptimas de uso”, ha señalado.

El primer edil ha subrayado además que estas inversiones no se limitan al ámbito deportivo, sino que se extienden también a parques infantiles y nuevas zonas verdes, con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de las barriadas y de la calidad de vida de los vecinos.

Los trabajos

Las obras han incluido no solo la renovación del pavimento de las pistas, sino también la mejora de los cerramientos exteriores y de las instalaciones deportivas, así como la incorporación de nuevo material que podrá ser utilizado por los usuarios. Para garantizar una mayor durabilidad del nuevo pavimento, se ha instalado previamente un geocompuesto de refuerzo formado por malla de fibra de vidrio y geotextil antifisuración.

En cuanto a los cerramientos, cabe indicar que se ha procedido al desmontaje y recolocación de la malla galvanizada existente, alcanzando una altura de hasta cuatro metros en la pista multideportiva, según ha informado el consistorio emeritense a través de una nota de prensa.