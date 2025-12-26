Los Reyes Magos volverán a recorrer El Prado de Mérida en una Navidad cargada de actividades

La barriada de El Prado, en Mérida, continúa celebrando la Navidad con actividades pensadas para todos los públicos durante los últimos días del año y el inicio de 2026, consolidándose como uno de los barrios con mayor ambiente festivo de la ciudad. Tras los numerosos actos que ya se han celebrado, la programación navideña retoma fuerza el domingo 28 de diciembre con una gran fiesta vecinal en el centro social del barrio.

Durante la jornada se entregarán los premios de los distintos concursos navideños, incluido el de repostería tradicional, y los asistentes podrán disfrutar de una chocolatada con dulces. El encuentro se cerrará con un concierto navideño del artista emeritense El Shuli, poniendo el broche musical a las celebraciones de fin de año.

Visita de los Reyes

Las actividades continuarán ya el domingo 4 de enero, con uno de los momentos más esperados por los más pequeños: la visita de Sus Majestades los Reyes Magos. A partir de las 12.00 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles del barrio en vehículos de los Bomberos del CPEI de la Diputación de Badajoz, hasta llegar al Centro Social y Cultural, donde recibirán a los niños y niñas que quieran entregarles sus cartas en persona.

Desde la Asociación Vecinal de El Prado animan a vecinos y visitantes a sumarse a estas actividades, que combinan convivencia, tradición y espíritu navideño, y que ponen en valor la participación y el compromiso del barrio con sus celebraciones más señaladas.