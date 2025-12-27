Actividad recreacionista
Banquetes y juegos romanos para celebrar la Saturnalia en el Museo Abierto de Mérida
La asociación Emerita Antiqua recreará esta festividad romana mañana, a partir de las 12 horas
El Museo Abierto de Mérida (MAM) se trasladará mañana domingo a la antigua Roma con la recreación de la Saturnalia, una de las festividades más populares del calendario romano, organizada por la asociación Emerita Antiqua. La actividad, que comenzará a las 12 horas, permitirá al público conocer cómo se celebraba en la antigua Emerita Augusta esta festividad dedicada a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha, que marcaba el final del ciclo de siembra.
La festividad
La Saturnalia se desarrollaba en el mes de diciembre y estaba asociada a días de convivencia, alegría y abundancia antes de la llegada del invierno. Durante la recreación, los asistentes podrán acercarse a las costumbres romanas a través de banquetes, juegos e intercambio de regalos, elementos característicos de una celebración en la que se rompían temporalmente las normas sociales y se fomentaba un ambiente festivo y participativo.
El objetivo de este evento recreacionista es acercar el pasado romano de la ciudad al público de una forma didáctica y accesible, poniendo en valor el patrimonio cultural emeritense. Cabe recordar que el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) también celebró recientemente esta festividad romana, de la mano de la asociación Ara Concordiae, que tuvo una gran acogida por parte del público asistente.
