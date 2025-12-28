‘La fábrica de las maravillas’ inundará de fantasía el Teatro María Luisa de Mérida

El Teatro María Luisa de Mérida acoge este domingo día 28 de diciembre, a las 18.30 horas, el espectáculo ‘La fábrica de las maravillas’, una propuesta familiar que combina teatro, clown, magia y circo, firmada por el artista escénico Javier Ariza en coproducción con Innovarte Creaciones Artísticas. Las entradas pueden adquirirse a través de la web del teatro.

La obra cuenta la historia de Puc, un trabajador eficiente y apasionado, aunque algo torpe, que desempeña su labor en la misteriosa fábrica de las maravillas. Su rutina cambia por completo cuando recibe un encargo inesperado: impedir que el villano ibérico robe toda la magia del mundo. A partir de ese momento, el protagonista se verá envuelto en una aventura en la que, casi por accidente, podría convertirse en un héroe encargado de devolver la magia al planeta.

La propuesta

Con esta pieza, Javier Ariza se adentra por primera vez en un universo plenamente fantástico, inspirado en seres mitológicos presentes en cuentos, fábulas, leyendas y mitos de distintas culturas. El espectáculo rescata valores como la sabiduría, el humor y la imaginación, apoyándose en el lenguaje del clown y en diversas técnicas escénicas para explorar el impacto de la fantasía en el teatro. La propuesta integra magia, circo, música, videomapping y bailes excéntricos, creando un universo visual que invita al público a preguntarse si lo que sucede sobre el escenario está protagonizado por humanos, dibujos animados o criaturas fantásticas.