Programación de Navidad
Las migas protagonizan las convivencias navideñas de las barriadas de Mérida
Vecinos de Ciudad Jardín, María Auxiliadora y San Juan se reunieron ayer para celebrar la Navidad
Las asociaciones vecinales de Mérida continúan celebrando la Navidad manteniendo vivas las tradiciones. En esta ocasión, a las barriadas de Ciudad Jardín, María Auxiliadora y San Juan les tocó ayer el turno de celebrar sus respectivas jornadas de convivencia navideña, en las que se dieron cita numerosos vecinos en torno a unas buenas migas extremeñas, sin duda, el plato estrella en este tipo de encuentros navideños.
Aprovechando que el tiempo dio una tregua hasta ya entrada en la tarde, las reuniones se desarrollaron en un gran ambiente festivo y participativo, en el que no faltaron las barras con precios populares y la música a base de villancicos. Estas celebraciones vecinales que se vienen desarrollando desde que comenzaron las fiestas sirven para reforzar los lazos comunitarios y el espíritu de cercanía propio de estas fechas.
Visita del alcalde
A las distintas celebraciones asistió el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por miembros del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, quienes compartieron la jornada con los vecinos, dando cuenta de la importancia que tienen este tipo de iniciativas a la hora de fomentar la participación ciudadana y la vida en los barrios.
