Navidad
Los hogares de Mérida despiertan la alegría de los más pequeños con los Reyes
Muchos han salido a las calles para estrenar los juguetes
La alegría desbordada al ver los regalos junto al árbol, el ruido del papel al romperse y las prisas por abrir el siguiente paquete. La magia del 6 de enero ha vuelto a inundar los hogares de Mérida en una mañana en la que los más pequeños han sido los principales protagonistas. Puzzles, muñecas, juegos, dinosaurios, libros o patinetes han esperado pacientemente dentro de cajas que, por unas horas, se han convertido en cofres del tesoro a la espera de que fueran localizados.
Tras descubrir los regalos y, como es tradición en el Día de Reyes, numerosos niños y niñas han salido a las calles de la capital extremeña a estrenarlos, pues el próximo jueves tendrán que volver al colegio y tienen que aprovechar lo poco que resta de las vacaciones para exprimir la diversión de los juguetes. De hecho, la jornada con bajas temperaturas que se está registrando en la ciudad no ha impedido que los coches teledirigidos, las bicicletas y los balones estén tomando las plazas.
- Alejandro Tirado, joven bailarín de Badajoz: 'Irme de casa con 13 años fue lo más duro, pero ha merecido la pena
- Dos detenidos 'in fraganti' cuando hacían un butrón para robar en un estanco de Badajoz
- Susto en un bloque de pisos en Badajoz por humo en el garaje
- Todo listo para la llegada de los Reyes Magos a Badajoz
- Usuarios del autobús urbano de Badajoz reclaman que se vuelvan a aplicar los descuentos: «Viajamos mucho y es necesario»
- Yo no salgo, 20 años haciendo el mamarracho en el Carnaval de Badajoz
- Fotogalería | El Gordo del Niño reparte 1,2 millones de euros en Extremadura
- Pacma pide la retirada de la carroza de la caza de la Cabalgata de Reyes de Badajoz