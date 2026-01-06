El Hospital de Mérida se llena de magia con la visita de los Reyes Magos

La magia de los Reyes Magos volvió a sentirse con fuerza en el Hospital de Mérida, regalando momentos de alegría, cercanía y esperanza a pacientes y familiares en una de las jornadas más emotivas del año. Antes de comenzar su tradicional recorrido por los hogares, Sus Majestades realizaron una parada muy especial para compartir ilusión con quienes pasan estas fechas lejos de casa.

Un año más, esta visita tan esperada contó con la colaboración de La Botica de los Perfumes, franquicia local profundamente vinculada a su entorno, que ha participado activamente aportando regalos y productos especialmente seleccionados para adaptarse a las necesidades de los pacientes.

Regalos

Durante la jornada, los Reyes Magos recorrieron distintas áreas del Hospital de Mérida entregando obsequios a los niños hospitalizados, a las madres que acaban de dar a luz y a sus recién nacidos, así como al resto de pacientes ingresados en ambos centros hospitalarios. "Un gesto sencillo, pero de gran valor emocional, que logró arrancar sonrisas y generar momentos de alivio en un contexto especialmente sensible", destacaron desde la empresa.

Los regalos, elegidos con especial cuidado, incluyeron detalles infantiles, productos pensados para el bienestar de las madres y sus bebés, así como artículos de cuidado personal para pacientes adultos, contribuyendo a hacer más amable su estancia hospitalaria. Desde sus inicios, La Botica de los Perfumes ha entendido su labor como algo que va más allá de la actividad comercial. Acciones como esta refuerzan su vocación social y su implicación con la comunidad local.

“Formar parte de esta iniciativa un año más es profundamente gratificante para todos los que formamos La Botica de los Perfumes. Compartir estos momentos con los pacientes y sus familias nos recuerda la importancia de estar cerca y aportar nuestro granito de arena. Agradecemos al personal sanitario y a todas las personas que hacen posible que esta tradición continúe”, señaló un portavoz de la marca.

Proyectos solidarios

La visita de los Reyes Magos al hospital se ha consolidado como una cita anual muy esperada, no solo por los pacientes y sus familias, sino también por el personal sanitario, que valora este tipo de iniciativas "como un refuerzo humano y emocional dentro del entorno hospitalario". "Con la mirada puesta en el futuro, La Botica de los Perfumes reafirma su voluntad de seguir colaborando en proyectos solidarios que generen un impacto positivo en la sociedad, animando a empresas y particulares a sumarse a acciones que contribuyan a mejorar la vida de las personas", indicaron.