Una ayuda extra para incentivar las rebajas en Mérida: 12 horas de parking por 1,49 euros

Aparcar en el centro de Mérida durante el periodo de rebajas será más fácil y económico gracias a la renovación del acuerdo de colaboración entre la Asociación de Comerciantes Emerita Augusta y la empresa Telpark, dentro del programa de movilidad comercial sostenible. La iniciativa, que estará activa desde este miércoles hasta el próximo 31 de enero, permitirá estacionar hasta 12 horas por 1,49 euros en el aparcamiento de la avenida José Fernández López y por 2,19 euros en el parking Centro Mérida Politécnica.

En concreto, estas tarifas especiales se aplican a través de los bonos Multipass de Telpark, disponibles en modalidades de 5, 10 y 20 usos, con una validez de un año. Estos pueden adquirirse mediante la aplicación móvil de la compañía y permiten el acceso automático a los aparcamientos mediante lectura digital de matrícula, eliminando el uso de ticket, lo que permite agilizar la entrada y salida.

Impulso del comercio y hostelería

Además, el sistema ofrece la posibilidad de modificar la matrícula asociada al bono de forma flexible desde la propia app, facilitando su uso compartido o eventual. El ayuntamiento emeritense ha destacado en nota de prensa que el objetivo de este acuerdo es "seguir impulsando el comercio y la hostelería local, facilitando el acceso a la principal zona comercial de la ciudad y favoreciendo el estacionamiento en condiciones especialmente ventajosas".

Asimismo, desde el consistorio señalan que la iniciativa también refuerza el compromiso con una movilidad más sostenible, al reducir el tráfico generado por la búsqueda de aparcamiento y fomentar un uso más eficiente del vehículo, incluido el eléctrico. La asociación de comerciantes y Telpark mantienen desde hace años una colaboración estable en campañas destinadas a dinamizar el comercio local, siempre en coordinación con el ayuntamiento para "incrementar la afluencia al centro mediante promociones que benefician directamente a la ciudadanía".