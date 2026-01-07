Queja en materia laboral
CSIF denuncia temperaturas de hasta 13 grados en la unidad de reparto de Correos en Mérida
El sindicato solicita a la empresa una evaluación urgente de riesgos laborales por el frío que pasan los trabajadores
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en la Administración pública extremeña, ha reclamado este miércoles a Correos una evaluación urgente de riesgos laborales por las bajas temperaturas que aseguran estar soportando los trabajadores de reparto de Mérida en el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA), que se encuentra ubicado en el polígono industrial El Prado.
Según ha denunciado el sindicato, más de una veintena de carteros llevan tres semanas trabajando con temperaturas por debajo de los mínimos legales, registrándose valores inferiores a los 15 grados en el interior del edificio desde el pasado 23 de diciembre. La normativa establece que, en trabajos sedentarios como los que se realizan en estas dependencias, la temperatura ambiental debe situarse entre 17 y 24 grados centígrados.
El delegado sindical de CSIF en Correos, Luis Panduro, ha explicado que, tras las quejas trasladadas por el sindicato, la empresa realizó labores de reparación en el sistema de climatización el pasado 26 de diciembre, aunque estas actuaciones han resultado insuficientes. De hecho, este miércoles 7 de enero, el termómetro del centro marcaba 13,1 grados, muy por debajo del umbral establecido.
Solicitud formal
Ante esta situación, CSIF ha remitido un escrito formal al Comité de Seguridad y Salud Laboral de Correos en la provincia de Badajoz para exigir "una evaluación inmediata de los riesgos derivados de la exposición prolongada al frío, especialmente teniendo en cuenta que las previsiones meteorológicas apuntan a la continuidad de las bajas temperaturas propias de esta época del año".
“El problema térmico del CTA de Mérida debe solucionarse de manera inmediata para evitar consecuencias en la salud de los trabajadores”, ha señalado Panduro, quien ha reclamado la adopción de medidas urgentes y eficaces que garanticen una temperatura estable en la unidad de reparto “dentro de los rangos legales”.
- Máximo histórico: Badajoz vuelve a crecer y supera los 154.000 habitantes
- Todo listo para la llegada de los Reyes Magos a Badajoz
- Susto en un bloque de pisos en Badajoz por humo en el garaje
- Los bomberos de Badajoz se plantean ir a la huelga por la falta de personal
- Fotogalería | El Gordo del Niño reparte 1,2 millones de euros en Extremadura
- Primer día de rebajas en Badajoz: colas, cambios de Reyes y menos afluencia que otros años
- El Gordo del Niño sonríe a Guadiana: tres décimos premiados y una anécdota para el recuerdo
- Dos encapuchados entran a robar en una de los adosados de la Pilara de Badajoz