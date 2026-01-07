Mérida reduce el paro en 221 personas durante 2025 y está por debajo de los 4.400 desempleados

Datos positivos para el mercado laboral emeritense. Según ha informado este miércoles el portavoz del Gobierno municipal, Julio César Fuster, el desempleo en Mérida cerró 2025 con una bajada de 221 personas. En concreto, la ciudad comenzó el pasado año con un total de 4.531 personas inscritas en las listas del paro y finalizó el mes de diciembre con 4.318 desempleados, consolidando así una tendencia descendente.

El delegado ha calificado estas cifras como “una buena noticia para la ciudad”, al tiempo que ha manifestado que el empleo y el acceso al mismo son “el mejor termómetro del desarrollo económico de una sociedad”. En este sentido, ha destacado que el equipo de gobierno municipal liderado por el alcalde Antonio Rodríguez Osuna continúa trabajando para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en la capital extremeña.

Tejido empresarial

Fuster ha explicado que la reducción del paro es fruto tanto de las políticas e inversiones municipales en empleo público como del papel de las empresas privadas, a las que ha definido como “el verdadero motor del desarrollo económico y generadoras de empleo en Mérida”. Actualmente, la tasa de paro se sitúa en el 15,25%, un dato que, a su juicio, refleja que desde 2014 hasta 2025 se ha logrado la inserción laboral de 4.061 personas gracias a la colaboración entre administraciones públicas y el tejido empresarial.

En esta línea, el portavoz también ha resaltado que la bajada del desempleo se ha producido al mismo tiempo que ha aumentado el padrón municipal, lo que refuerza la evolución positiva del mercado laboral en la ciudad. Sobre esta cuestión, ha recordado que en el año 2015, cuando el actual equipo de gobierno accedió al ayuntamiento, Mérida contaba con 8.379 personas desempleadas, lo que representaba una tasa del 28,94%, por lo que se ha logrado reducirla en un 13,69%.

Reforma laboral

Por último, el edil ha puesto en contexto los datos locales con la evolución del empleo a nivel nacional tras la reforma laboral impulsada por el Gobierno de España, subrayando el aumento del empleo indefinido y el crecimiento sostenido del mercado laboral. Según ha indicado, la tasa de empleo en el país se sitúa entre el 2,4% y el 2,5%, con la creación de alrededor de 500.000 puestos de trabajo a lo largo de 2025.