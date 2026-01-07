Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actuación de la Policía Nacional

Detenido en Mérida tras golpear a un hombre de 63 años en plena calle para robarle el bolso

El arrestado es un varón de 56 años que cuenta con numerosos antecedentes

Vehículo de la Policía Nacional.

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Mérida, detuvieron el pasado 2 de enero por la mañana un hombre de 56 años como presunto responsable de un delito de robo con violencia e intimidación. El arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial tras la instrucción del pertinente atestado.

Según ha informado este miércoles la Policía Nacional, una persona advirtió a los agentes que un hombre se acercó a la víctima por la espalda y le propinó un fuerte tirón del bolso que portaba, lo que provocó que esta cayera al suelo tras un forcejeo en la calle Santa Eulalia, mientras que el autor huyó a la carrera del lugar.

Herido leve

Los polícias localizaron a la víctima del hecho, un varón de 63 años, quien precisó atención sanitaria leve debido a la caída y aportó una descripción física del presunto responsable, así como los testigos que se encontraban en la zona, siendo uno de estos quien facilitó la dirección exacta de huida.

Gracias a estas descripciones, en una calle adyacente se localizó a una persona que coincidía plenamente, motivo por el que los agentes solicitaron su plena identificación y comprobación de sus pertenencias, entre las que se encontraban todos los efectos sustraídos previamente, motivo por el que procedieron a su detención.

