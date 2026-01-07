Actuación de la Policía Nacional
Detenido en Mérida tras golpear a un hombre de 63 años en plena calle para robarle el bolso
El arrestado es un varón de 56 años que cuenta con numerosos antecedentes
Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Mérida, detuvieron el pasado 2 de enero por la mañana un hombre de 56 años como presunto responsable de un delito de robo con violencia e intimidación. El arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial tras la instrucción del pertinente atestado.
Según ha informado este miércoles la Policía Nacional, una persona advirtió a los agentes que un hombre se acercó a la víctima por la espalda y le propinó un fuerte tirón del bolso que portaba, lo que provocó que esta cayera al suelo tras un forcejeo en la calle Santa Eulalia, mientras que el autor huyó a la carrera del lugar.
Herido leve
Los polícias localizaron a la víctima del hecho, un varón de 63 años, quien precisó atención sanitaria leve debido a la caída y aportó una descripción física del presunto responsable, así como los testigos que se encontraban en la zona, siendo uno de estos quien facilitó la dirección exacta de huida.
Gracias a estas descripciones, en una calle adyacente se localizó a una persona que coincidía plenamente, motivo por el que los agentes solicitaron su plena identificación y comprobación de sus pertenencias, entre las que se encontraban todos los efectos sustraídos previamente, motivo por el que procedieron a su detención.
