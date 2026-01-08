Mérida lidera el crecimiento de población en Extremadura: 425 habitantes más hasta los 60.319

En un contexto de ligero descenso demográfico regional, Mérida lidera el crecimiento poblacional en Extremadura. Según el censo anual de población publicado el pasado 2 de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la capital extremeña contabilizó un total de 60.319 habitantes a fecha de 1 de enero de 2025, tras sumar 425 en apenas 12 meses. Desde que en 2021 se publicara por primera vez este informe estadístico, la ciudad ha incorporado 692 vecinos.

La publicación del INE también indica que del total de personas censadas, el 94,9% (57.247) tenía nacionalidad española y el 5,1% (3.072) había nacido fuera de España. Con respecto al país de procedencia, el que arrojó más habitantes en la capital extremeña fue Venezuela (491), seguido por Colombia (382), Rumanía (284), Nicaragua (208), Perú (163), Brasil (155), Portugal (148), China y Marruecos (ambos con 142).

En cuanto a la distribución por sexos, 29.266 de los censados eran hombres y 31.053 mujeres. Cabe destacar que a tenor de las cifras recogidas en este informe, Mérida se situó a la cabeza de los 128 municipios extremeños que incrementaron su población durante el pasado año, seguida de Almendralejo (+307), Navalmoral de la Mata (+254), Don Benito (+238) y Plasencia (+172). Por otro lado, 251 localidades perdieron población, entre ellas las ciudades de Badajoz (-276) y Coria (-121).

En Extremadura

A nivel regional, Extremadura cerró 2024 con un descenso total de 1.336 personas, un 0,13% menos, hasta alcanzar los 1.053.345 habitantes. Esta disminución se produjo por la caída de la población española, que representaba el 95,6% del total de residentes, con 4.664 personas menos que el año anterior, mientras que la población extranjera creció en 3.328 persona (7,15%) hasta situarse en 46.556 habitantes. Entre los extranjeros, los mayores incrementos se registraron entre ciudadanos de Colombia (+802), Marruecos (+528), Venezuela (+467) y Perú (+466).

En el conjunto del país, la población de España aumentó en 508.602 habitantes durante 2024, situándose en un total de 49.128.297 a 1 de enero de 2025, con un nuevo máximo histórico. Este incremento se debió sobre todo a los extranjeros, cuyo número creció en 409.689 personas (+6,3%), hasta la cifra récord de 6.911.971. Por comunidades autónomas, Extremadura fue la única que perdió población, mientras que los mayores incrementos se registraron en Cataluña (+111.895), Comunitat Valenciana (+105.897) y Madrid (+104.618).