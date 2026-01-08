Mérida arranca 2026 con cine solidario, teatro familiar y convivencia vecinal

Mérida arranca el nuevo año con una completa agenda de actividades culturales y de ocio dirigida a todos los públicos, que incluye cine familiar, teatro y encuentros vecinales. Entre las propuestas destacadas del fin de semana se encuentra la proyección del clásico del cine infantil 'La historia interminable', que tendrá lugar el próximo sábado 10 de enero en el Teatro María Luisa, en dos pases: a las 12 y a las 18 horas.

La entrada tendrá un precio de tres euros y la recaudación se destinará íntegramente a la Fundación Cris contra el Cáncer, combinando así cultura y solidaridad. La película alemana, que está dirigida por Wolfgang Petersen y basada en la célebre novela de Michael Ende, es uno de los títulos más emblemáticos del cine fantástico de los años ochenta.

Teatro

La programación teatral continúa el domingo 11 de enero, a las 18.30 horas, con el espectáculo 'La Maestra', que se representará también en el María Luisa. La obra, protagonizada por Maren Basterretxea y Valentina Raposo y dirigida por Iván Alonso, rinde homenaje a las maestras de la República, poniendo en valor su compromiso con la educación, la libertad y la convivencia. Se trata de una propuesta de teatro familiar, recomendada a partir de 6 años, que invita a reflexionar sobre la educación, la infancia y la libertad desde una mirada sensible y poética.

Convivencias

Por otro lado, cabe destacar que el sábado 10 de enero, desde las 12 hasta las 16 horas, las asociaciones de vecinos de las barriadas emeritenses de la Zona Sur y La Corchera celebrarán una convivencia vecinal en la plaza José Zorrilla, con motivo del inicio del año 2026. Se trata de una actividad destinada a fomentar la participación ciudadana y la convivencia entre los vecinos.