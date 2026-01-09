El documental 'Vidas irrenovables' sobre la transición energética se proyecta en Mérida

El documental 'Vidas irrenovables' sobre la transición energética se proyectará este viernes, 9 de enero, a las 20 horas en el espacio sociocultural La Enredadera de Mérida. El proyecto ofrece una mirada "necesaria" y "profundamente humana" sobre los límites del modelo energético actual y sus consecuencias directas en los territorios y en las personas que los habitan.

A través de distintas voces y experiencias, el trabajo plantea una reflexión crítica sobre la transición energética, cuestionando quién paga realmente el precio del llamado "progreso" y poniendo en el "centro" a las comunidades rurales, los paisajes y las vidas que quedan fuera del "relato oficial".

Presencia del director

Por último, indicar que la presentación contará con la presencia de su director, Francisco J. Vaquero, y el coloquio posterior estará moderado por la presidenta de la Cooperativa EnVerde, Yolanda Tomé, según ha informado en nota de prensa La Enredadera, que se encuentra ubicada en el número 1 de la calle Cimbrón.