Una ruta senderista única en Extremadura: abiertas las inscripciones para la Octavio Augusto de Mérida

Regresa a Mérida una de las citas más consolidadas del calendario senderista de Extremadura. El próximo domingo 25 de enero tendrá lugar la celebración de la XVII Ruta Monumental Senderista 'Octavio Augusto', a partir de las 9.30 horas, con un recorrido urbano de 14 kilómetros que discurrirá por algunos de los enclaves más emblemáticos del conjunto arqueológico emeritense, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La prueba, integrada en el Circuito Euroace de Senderismo de la Junta de Extremadura, está organizada por el Club de Senderismo Emerita Augusta, y cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, el Consorcio de la Ciudad Monumental y Protección Civil. Además, un año más abrirá el programa Camina Extremadura organizado por la Dirección General de Deportes y Jóvenes de la Junta de Extremadura y la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME).

Inscripciones

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 19 de enero, con precios de 12 euros para federados y 15 euros para no federados, mientras que del 20 al 23 de enero las tarifas serán de 15 y 18 euros, respectivamente. El precio incluye un obsequio conmemorativo, avituallamiento, acceso a monumentos, actividades recreativas y almuerzo popular, con cocido y consumición. Toda la información y el proceso de inscripción están disponibles en las webs www.senderismoemeritaaugusta.com y www.chipserena.es.

La salida y llegada estarán ubicadas en el Museo Abierto de Mérida, desde donde los participantes recorrerán un itinerario de dificultad media-baja, apto tanto para senderistas habituales como para personas que se inician en esta modalidad deportiva y cultural. En su integridad, la caminata se desarrollará dentro de la ciudad, pero que en gran parte de su recorrido transcurre por los espacios verdes del Albarregas y del Guadiana, así como por el interior de los recintos monumentales.