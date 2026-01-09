El turismo internacional gana peso en Mérida: un 57% más durante las Navidades

La campaña navideña ha reforzado el posicionamiento de Mérida como destino turístico internacional, con un incremento del 57% en el número de visitantes extranjeros, que alcanzaron los 2.547 durante las Navidades pasadas. El delegado de Turismo, Felipe González, ha destacado este viernes como "especialmente relevante" el ascenso de los mercados estadounidense y mexicano, que se han colocado entre los tres países con mayor número de visitantes internacionales

El ayuntamiento emeritense atribuye estos datos al impacto de las campañas de promoción impulsadas en distintos medios, canales digitales y ferias especializadas, con el objetivo de avanzar en la desestacionalización del turismo en la capital extremeña. Según ha destacado en una nota de prensa, entre el 22 de diciembre y el 6 de enero fue especialmente visible la presencia de grupos de visitas guiadas en el centro histórico de la ciudad, coincidiendo con uno de los periodos de mayor afluencia del año.

Las cifras

Las oficinas municipales de turismo (Teatro, Villa, Museo Abierto y Luxuria) atendieron a un total de 14.364 visitantes, de los que 11.817 fueron turistas nacionales y 2.547 internacionales. En términos porcentuales, el 82,29% de las consultas correspondieron a visitantes procedentes de España, frente al 17,74% de turistas extranjeros.

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró la procedencia de visitantes con un 29,36%, seguida de Madrid (25,65%) y Castilla y León (7,43%). En el ámbito internacional, Portugal volvió a situarse como principal mercado emisor, con un 38,28%, seguido de Estados Unidos (9,93%) y México (6,20%). Además, González ha recordado que el Puente de la Constitución fue el periodo con mayor crecimiento del turismo internacional en Mérida, con un aumento del 160,4% respecto a años anteriores