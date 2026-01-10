El museo romano de Mérida invita a redescubrir a las grandes figuras femeninas de la Antigüedad

Mérida se convierte de nuevo en punto de encuentro para los amantes de la historia clásica con un nuevo ciclo de conferencias organizado por el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), que pone el foco en algunas de las personalidades más influyentes del mundo antiguo. Bajo el título ‘Grandes personajes de la Antigüedad II’, el ciclo se desarrollará entre el 15 de enero y el 26 de marzo, con sesiones semanales a las 18.30 horas, en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB.

El programa propone un recorrido por figuras clave del Mediterráneo antiguo, con especial atención al papel de la mujer en contextos políticos y de poder tradicionalmente dominados por hombres. La primera conferencia, prevista para el 15 de enero, estará dedicada a Cleopatra Selene y llevará por título ‘Alejandría en Mauritania: el sueño imposible de Cleopatra Selene, a cargo del profesor Antonio Alvar Ezquerra, de la Universidad de Alcalá.

Más conferencias

Le seguirá, el 22 de enero, la ponencia ‘Cornelia: una mujer en el corazón de la República Romana, impartida por el profesor Enrique García Riaza, de la Universitat de les Illes Balears, mientras que el 29 de enero será el turno de Agripina, soberana en un gran imperio con la participación de Ángeles Castellano Hernández, del Museo Arqueológico Nacional.

Cabe destacar que la entrada a todas las conferencias será libre hasta completar aforo, y el MNAR ha anunciado que las sesiones estarán disponibles posteriormente en diferido a través de su canal de YouTube, reforzando así su apuesta por la divulgación y el acceso abierto al conocimiento histórico.