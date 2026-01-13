La Policía Local de Mérida abre diez atestados por siniestros viales en una semana
Nueve de los accidentes se saldaron con daños materiales y uno con un herido tras una colisión entre una motocicleta y un VMP en el Puente Lusitania
La Policía Local de Mérida abrió un total de diez atestados por siniestros viales durante la semana comprendida entre el 5 y el 11 de enero. De ellos, nueve correspondieron a accidentes con daños materiales y uno a un siniestro con resultado de lesiones.
El accidente con heridos se produjo tras una colisión entre una motocicleta y un vehículo de movilidad personal (VMP) en el Puente Lusitania.
Además, los agentes instruyeron diligencias penales en dos casos: uno por conducir bajo los efectos del alcohol, superando la tasa máxima permitida, y otro por conducción sin autorización administrativa tras la pérdida de la totalidad de los puntos del carné.
