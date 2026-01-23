Stone&Music Festival
Pablo Alborán elige el Teatro Romano de Mérida para su única actuación en Extremadura
El cantante malagueño ofrecerá un concierto el 21 de junio
Pablo Alborán volverá a actuar en el Teatro Romano de Mérida el próximo 21 de junio dentro de la programación del Stone&Music Festival. El concierto supondrá la única parada del artista en Extremadura dentro de su nueva gira internacional, KM0. Las entradas saldrán a la venta este sábado 24 de mayo, a partir de las 10.00 horas, y podrán adquirirse tanto a través del portal oficial del festival como en la taquilla física situada en la plaza de España. Desde la organización se ha insistido en la importancia de comprar las localidades únicamente en los canales oficiales para evitar incidencias.
Empezar de cero
Con KM0, su séptimo álbum de estudio, Pablo Alborán regresa a los escenarios con una gira global que le llevará por países como Chile, Argentina, Brasil o Estados Unidos, además de recorrer las principales ciudades españolas. El nuevo trabajo marca un “empezar de cero” para el artista malagueño, que inicia una etapa creativa más madura, introspectiva y con una mayor libertad artística. Con esta incorporación, ya son nueve los artistas confirmados para la undécima edición del popular certamen musical de la capital extremeña, cuyo cartel incluye también a Hauser (5 de junio), Sergio Dalma (6), José Mercé (7), Malú (12), Pablo López (13), Siloé (19, con entradas agotadas), Antoñito Molina (20) y Ana Torroja (27).
