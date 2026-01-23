Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Mérida: todas las calles y plazas afectadas

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Mérida ya tiene delimitación, normas de acceso y funcionamiento definidos. El ayuntamiento de la capital extremeña ha insistido en que su implantación no supondrá restricciones para los vecinos ni la expulsión del tráfico del centro histórico, y que la normativa europea se aplicará de forma progresiva y pedagógica.

¿Quién puede acceder a la ZBE?

Los residentes con el vehículo empadronado en Mérida podrán acceder a la ZBE sin ningún tipo de limitación, con independencia del distintivo ambiental del coche. En el caso de los visitantes, aquellos que entren por error dispondrán de 30 minutos de cortesía para abandonar la zona sin multa, según indicó el edil de Movilidad Urbana Sostenible, Felipe González.

Superficie y alcance

La ZBE de Mérida abarcará inicialmente 30,7 hectáreas, un ámbito que ya es mayoritariamente peatonal como consecuencia de decisiones adoptadas en anteriores legislaturas. Aunque el proyecto contempla técnicamente una posible ampliación hasta las 90 hectáreas, el consistorio de la capital regional dijo que no se llevará a cabo y que la delimitación actual será definitiva. Entre los objetivos de la medida se encuentran la mejora de la fluidez del tráfico, el control ordenado de accesos y la obtención de información en tiempo real sobre plazas de aparcamiento, espacios reservados y posibles aglomeraciones.

Un coche en el centro de la capital extremeña. / Alberto Manzano

Implantación progresiva

El alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, recalcó que la implantación de la ZBE será progresiva y pedagógica, condicionada a que la ciudadanía conozca plenamente su funcionamiento. Para ello, el ayuntamiento pondrá en marcha un plan de comunicación “buzón por buzón”, además de reuniones informativas con colectivos vecinales y sociales. En cuanto al régimen sancionador, el primer edil apuntó que podrá retrasarse mediante un periodo transitorio, sin afán recaudatorio. El sistema tecnológico de la ZBE permitirá también reforzar la seguridad vial y mejorar la gestión del tráfico de la localidad.

Calles

La calle Santa Eulalia, San Francisco, Moreno de Vargas, Cervantes, Juan Pablo Forner, José Ramón Mélida, Calvario, Castelar, Sagasta, Romero Leal, Trajano, Berzocana, Félix Valverde Lillo, Muza, Concordia, Teniente Flomesta, Pedro María Plano, Pizarro, Benito Toresano, Lope de Vega, Tirso de Molina, San Juan, López Puigcervert, Vasco Núñez, Alvarado, Arzobispo Masona, Pontezuelas, Travesía de Pizarro, Travesía de Pontezuelas, Travesía Mártir Santa Eulalia, Travesía de Cervantes, Zamora, Rincón de Roca y Claudio Marcelo.

Plazas

Plaza de España, plaza Margarita Xirgu, Puerta de la Villa, plaza del Rastro, plaza de las Méridas del Mundo, plaza de Santa Clara y plaza de Santo Domingo.