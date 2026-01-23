Instituto de Arqueología emeritense
La grúa tendrá que esperar en el convento de las Freylas de Mérida por la aparición de restos arqueológicos
La excavación necesaria para asentar la estructura metálica ha sacado a la luz diferentes estructuras que han sido protegidas
La aparición de restos arqueológicos durante los trabajos previos a la instalación de la grúa en el convento de las Freylas ha obligado a realizar una intervención específica que ha provocado un leve retraso en la colocación de esta infraestructura, prevista inicialmente para el mes de diciembre. Para el asentamiento de la grúa ha sido necesario excavar una superficie aproximada de cinco por cinco metros, con una profundidad de entre 70 y 80 centímetros, una actuación que se ha desarrollado sin que se hayan localizado enterramientos. Desde el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida han explicado que esta excavación era imprescindible para garantizar la correcta ejecución de las labores y la preservación del patrimonio.
Suelos de cal y de opus signinum
Durante la intervención han salido a la luz diversas estructuras arqueológicas, entre ellas suelos de cal y de opus signinum, cuya vinculación con un edificio concreto no ha podido determinarse por el momento debido a la limitada extensión de la zona excavada. Los restos han sido debidamente documentados y protegidos. Los trabajos se enmarcan en el proyecto que impulsa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para rehabilitar el convento y convertirlo en la nueva sede del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), un centro mixto del CSIC y la Junta. Las obras comenzaron el pasado 2 de abril.
- El Ayuntamiento de Badajoz abre el plazo de 11 cursos formativos para colectivos vulnerables: hay 165 plazas
- El entrenador de fútbol detenido en Badajoz es militar de la base aérea de Talavera la Real
- Juani Barroso, de Badajoz: “Las modistas somos la mano derecha de las comparsas”
- Un detenido en la operación de la Guardia Civil de Cáceres en Las 800 de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz evita durante el pleno extraordinario dar fecha de apertura de la escuela de Artes y Oficios
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra
- El detenido por la Guardia Civil en Las 800 es un entrenador de fútbol base de Badajoz
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero