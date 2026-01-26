Semana Santa
El capataz ‘Lolino’ protagonizará el pregón del Costal y del Varal en Mérida
Ofrecerá el discurso el próximo 14 de marzo
Manuel Fernández Mendoza, capataz del paso del Prendimiento de Jesús, ofrecerá el próximo 14 de marzo el XXVI pregón del Costal y del Varal de Mérida, una cita ya consolidada dentro del calendario previo a la Semana Santa de la capital extremeña. El acto se celebrará a partir de las 21,15 horas en la iglesia parroquial de Cristo Rey, situada en la calle Capitán Francisco Almaraz, y contará con un concierto de marchas procesionales, según ha informado el ayuntamiento emeritense.
Estela de su padre
Conocido popularmente como “Lolino”, Manuel Fernández ha seguido la estela de su padre, Manuel Fernández, a quien sustituyó como capataz tras su repentino fallecimiento. Como costalero ha trabajado bajo el paso de la Oración del Huerto, de la Hermandad del Calvario, y en el de la Sagrada Cena, ocupando también el lugar de su progenitor. Con este pregón, se suma a la nómina de cofrades que, desde el mundo del martillo, ponen en valor la inmensa labor de costaleros y capataces.
- Condenada la empleada de una tienda de muebles de Badajoz por usar datos de un cliente para contratar tarjetas
- La estación de autobuses de Badajoz cambia de cara
- Punto Pack en Badajoz: El nuevo servicio de las tiendas de barrio
- Ascensores en plazas de aparcamiento: la única salida en un edificio de Badajoz para no vivir encerrados
- 4.465 personas 'luchan' en Badajoz por conseguir ser celador del SES en una jornada de nervios
- La ITV de Badajoz se traslada en febrero a la Plataforma Logística
- La plataforma única sigue ganando terreno en Badajoz: tres calles del Casco Antiguo se transformarán en los próximos meses
- El entrenador de fútbol detenido en Badajoz está investigado por presunto acoso sexual a menores e intercambio de pornografía infantil