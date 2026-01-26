El capataz ‘Lolino’ protagonizará el pregón del Costal y del Varal en Mérida

Manuel Fernández Mendoza, capataz del paso del Prendimiento de Jesús, ofrecerá el próximo 14 de marzo el XXVI pregón del Costal y del Varal de Mérida, una cita ya consolidada dentro del calendario previo a la Semana Santa de la capital extremeña. El acto se celebrará a partir de las 21,15 horas en la iglesia parroquial de Cristo Rey, situada en la calle Capitán Francisco Almaraz, y contará con un concierto de marchas procesionales, según ha informado el ayuntamiento emeritense.

Estela de su padre

Conocido popularmente como “Lolino”, Manuel Fernández ha seguido la estela de su padre, Manuel Fernández, a quien sustituyó como capataz tras su repentino fallecimiento. Como costalero ha trabajado bajo el paso de la Oración del Huerto, de la Hermandad del Calvario, y en el de la Sagrada Cena, ocupando también el lugar de su progenitor. Con este pregón, se suma a la nómina de cofrades que, desde el mundo del martillo, ponen en valor la inmensa labor de costaleros y capataces.