El impacto del temporal
El fuerte viento destroza Mérida: las imágenes más impactantes de la noche
Árboles caídos, daños materiales y cortes de luz
El paso del temporal por la capital extremeña ha provocado desde la tarde-noche de ayer numerosas incidencias, con la caída de árboles, toldos, tejas, canalones, señales de tráfico, carteles y otros objetos, además de cortes puntuales de suministro eléctrico en distintos barriadas de la ciudad. Las fuertes rachas de viento y las lluvias han obligado a una intervención continuada de los bomberos y de la Policía Local, que han trabajado de manera coordinada para atender los avisos y garantizar la seguridad ciudadana. Una noche marcada por el mal tiempo que ha dejado algunas de las imágenes más llamativas del episodio meteorológico, con calles afectadas y elementos desplazados por la fuerza del temporal.
Fotos del temporal
- Aparatoso accidente en Badajoz deja a una joven atrapada en su coche
- Punto Pack en Badajoz: El nuevo servicio de las tiendas de barrio
- La estación de autobuses de Badajoz cambia de cara
- Badajoz busca la mejor hamburguesa: vuelve The Masters Burgers con 10 restaurantes y sabor internacional
- Vecinos de la carretera de Sevilla en Badajoz urgen que se refuerce la seguridad vial durante las obras
- Jarana sigue viva: la histórica murga de Badajoz vuelve a la calle en 2026
- 4.465 personas 'luchan' en Badajoz por conseguir ser celador del SES en una jornada de nervios
- La Policía Nacional detiene al preso fugado en Badajoz en mayo y la familia alerta de su mal estado de salud