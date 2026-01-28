Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viento fuerte y lluvias

El vendaval sacude a Mérida y dispara las intervenciones de los bomberos durante la madrugada

Árboles, tejas y objetos caídos por el temporal en diferentes puntos de la capital extremeña

Intervención de los bomberos ayer por la noche en Mérida.

Intervención de los bomberos ayer por la noche en Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El temporal de viento y lluvia ha dejado una madrugada complicada en la capital extremeña. «Fue una noche horrorosa», resumían algunos emeritenses al despertar, tras horas marcadas por las fuertes rachas de aire y las precipitaciones. Los bomberos de Mérida llevan desde la tarde-noche de ayer atendiendo numerosas incidencias provocadas por el vendaval.

Caídas de árboles y ramas en la capital extremeña.

Caídas de árboles y ramas en la capital extremeña. / Alberto Manzano

El teléfono no deja de sonar

Según ha podido saber El Periódico Extremadura a través de los propios efectivos y de algunos vecinos consultados, el fuerte viento ha ocasionado la caída de árboles, toldos, tejas, canalones, carteles y otros objetos en distintos puntos de Mérida, una situación que se ha visto aumentada a lo largo de la madrugada. Las intervenciones se han sucedido de manera ininterrumpida y, a estas horas, los bomberos continúan trabajando, mientras el teléfono de emergencias no deja de sonar.

Una terraza de un bar afectada por el temporal.

Una terraza de un bar afectada por el temporal. / Alberto Manzano

Extremar precauciones

Ante esta situación, los servicios de emergencia han recomendado extremar las precauciones, retirar o asegurar macetas, muebles y otros elementos en balcones y terrazas, evitar transitar por zonas arboladas o con elementos inestables y limitar los desplazamientos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos mientras persistan el viento y el agua en la capital autonómica y alrededores.

