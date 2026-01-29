Merche pregonará el Carnaval Romano 2026 y arrancará su gira nacional en Mérida

El Carnaval Romano 2026 ya tiene pregonera. La cantante gaditana Merche será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas el próximo viernes 13 de febrero en la plaza de España, en uno de los actos centrales de la programación. Su elección reconoce tanto su trayectoria artística como su estrecha vinculación con el mundo del carnaval, una tradición que forma parte de su herencia familiar a través de su padre, Pedro Trujillo “el Catalán Chico”, figura histórica de esta celebración, así lo ha anunciado este jueves la concejala de Festejos del ayuntamiento emeritense, Ana Aragoneses.

Concierto gratuito

Tras el pregón, Merche ofrecerá un concierto gratuito con el que dará inicio a su gira nacional “Abre tu mente ahora 26”, un tour con el que recorrerá distintas ciudades españolas. En el espectáculo, la cantante hará un repaso por algunos de los temas más destacados de su carrera, combinando su faceta pop con el espíritu del carnaval. El repertorio incluirá éxitos como “No me pidas más amor”, “Abre tu mente”, “Eras tú”, “Le deseo”, “Cal y arena” o “Si te marchas”, entre otros, en una actuación que promete reunir a seguidores de distintas generaciones en una noche cargada de fiesta, música y alegría.

Fallo del concurso

En el mismo acto se dará a conocer el fallo del Concurso de Agrupaciones del Carnaval, así como la entrega de premios correspondientes a las distintas actividades y certámenes celebrados durante estas populares fiestas. El pregón está previsto para las 22.00 horas en la gigantesca carpa, mientras que la actuación musical de Merche comenzará a las 23.00.