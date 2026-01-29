Los operarios amplían turnos para reparar los daños del temporal en Mérida

Los trabajos para reparar y limpiar los desperfectos causados por el temporal no han cesado en Mérida, donde los servicios municipales continúan desplegados para recuperar la normalidad tras el paso de la borrasca Kristin. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha agradecido este jueves el esfuerzo y la coordinación de todos los efectivos implicados, destacando la labor de los servicios de emergencias que permitió atender las incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Los trabajos no cesan en la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Policía y bomberos

Osuna ha destacado la labor conjunta de la Policía Local y Nacional, los bomberos, Protección Civil y los distintos servicios técnicos municipales, junto a los operativos de Aqualia y Fomento, subrayando que más de 147 efectivos han trabajado codo con codo, en muchos casos doblando turnos, para atender los avisos y avanzar en la recuperación de la capital autonómica.